Fürstenberg Gedenken im ehemaligen Frauen-KZ Ravensbrück - Worte und Blumen zur Erinnerung Im Mittelpunkt des 73. Jahrestages der Befreiung des ehemaligen Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück stand das Gedenken und die Kranzniederlegung am Sonntag. Zahlreiche Gäste aus Polen sowie Politiker und Diplomaten nahmen daran teil, darunter die Frau des polnischen Staatspräsidenten Agata Kornhauser-Duda.

Kranzniederlegung am Sonntag bei der Gedenkveranstaltung zum 73. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück. Dort waren in den Jahren von 1939 bis 1945 insgesamt 132 000 Frauen, 20 000 Männer und 1000 junge Mädchen gefangen gehalten und gequält worden. Am 30. April 1945 befreite die Rote Armee das Lager. Quelle: Martina Burghardt