Oberhavel

Aufgrund der extremen Wetterlage und wegen Druckabfalls hatte der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) am vergangenen Mittwoch (30. Mai) für die Ortsteile Basdorf, Wandlitz, Stolzenhagen, Zühlsdorf, Wensickendorf, Schmachtenhagen und Zehlendorf ein Sprengverbot in den Gärten ausgesprochen, um die ausreichende Versorgung mit Trinkwasser zu gewährleisten.

Diese Benutzungsbeschränkungen der öffentlichen Trinkwasserversorgung wurde vom NWA zu Dienstagmorgen (5. Juni), 7 Uhr, wieder aufgehoben.

Durch die Niederschläge in einigen Teilen des Verbandsgebietes habe sich die angespannte Versorgungslage deutlich normalisiert, teilt der NWA mit. Auch konnten die Ursachen für die technischen Störungen in der Steuerungsanlage des Wasserwerkes in Prenden am vergangenen Dienstag (29. Mai) nach abschließender Beurteilung durch die Fachleute beseitigt werden. Die Systemabläufe funktionieren wieder stabil. Vor allem aber sei die schnelle Wiederaufhebung der Beschränkungen dem umsichtigen Verhalten der übergroßen Mehrzahl der Trinkwasserabnehmer zu verdanken, die ihre Grundstücksbewässerung ganz offensichtlich in die vorgegebenen Abend- und Morgenstunden verlegt haben. Für die Einsicht in diese Notwendigkeit sowie das dem Zweckverband damit entgegengebrachte Vertrauen bedankt sich der NWA ausdrücklich.

Rechtliche Schritte gegen Verstöße werden geprüft

Überhaupt kein Verständnis zeigt der Verband indes für die wenigen Mitbürger, die „entgegen des offenkundigen Gemeinschaftskonsenses die öffentlichen Auflagen ignoriert haben bzw. sich bewusst den für die Sicherstellung von Mindestanforderungen der Trinkwasserversorgung erforderlichen Restriktionen widersetzten“. Die dazu eingegangen Anzeigen werden derzeit auf die Einleitung ordnungsrechtlicher Schritte geprüft, bei Relevanz werden entsprechende Strafmandate folgen, so der NWA.

Zur Vermeidung eines erneuten Sprengverbotes appelliert der NWA an die Bürger, die in den vergangenen Tagen praktizierte Trinkwassernutzung zu Bewässerungszwecken auch in den kommenden trockenen Wochen und Monaten fortzuführen. „Jeder ambitionierte Gartenbesitzer weiß aus eigener Erfahrung, dass er durch Sprengen von Beeten und Rabatten in der heißen Tageszeit gar nicht den gewünschten Effekt erzielen kann. Eine Binsenweisheit ist auch, dass eine vertrocknete Rasenfläche nach dem nächsten Regenguss von selbst wieder grün wird“, rät der NWA.

Von MAZonline