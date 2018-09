Leegebruch

Zu einem Gebäudebrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Leegebruch am Mittwoch um 19.50 Uhr in die Karl-Marx-Straße/Ecke Am Wasserwerk gerufen. Drei Fahrzeuge, darunter eine Drehleiter, rückten aus. Gleichzeitig wurden Wehren aus Velten und Oranienburg alarmiert. Insgesamt kamen vor Ort rund 40 Feuerwehrkameraden zum Einsatz.

Die Garage stand bei Eintreffen der Feuerwehr lichterloh in Flammen. Quelle: Ulrike Gawande

Lichterloh in Flammen stand in Leegebruch eine Doppel-Garage, die aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten war. Deren 78-jähriger Besitzer hatte das Feuer selbst bemerkt und die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Zuvor hatte er noch seinen Pkw aus dem Gebäude gerettet und sich dabei leicht verletzt.

Die Kameraden der Feuerwehr verhinderten nach ihrem Eintreffen das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude. Sebastian Hentschel, Wehrführer der Leegebrucher Feuerwehr, berichtete: „Es gab drei Schwerpunkte: Das Nachbargebäude zu sichern, ebenso das dahinter liegende Wohnhaus sowie den Brand selbst zu löschen.“ Da man nie wisse, was in Garagen oder Schuppen gelagert werde, seien derlei Löscharbeiten durchaus knifflig. Tatsächlich befanden sich in der brennenden Garage dann auch zwei Gasflaschen. Nach einer guten halben Stunde Löscharbeit waren die Flammen dennoch gegen 20.30 Uhr erstickt und die Kameraden begannen mit der Sicherung des Brandortes. Nicht verhindern konnten sie Brandschäden am benachbarten Garagendach.

Trotz aller Bemühungen der Feuerwehr brannte die Garage völlig aus. Quelle: Ulrike Gawande

Der 78-jährige Gebäudebesitzer konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort im Rettungswagen wieder entlassen werden. Unterdessen begannen Beamte der Kriminalpolizei bereits mit der Sicherung des Brandschutts. Kriminaltechniker waren auch am Donnerstag zur weiteren Spurensicherung vor Ort. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro taxiert.

Von MAZonline