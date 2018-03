Gegen Mitnahme zur Blutprobe gewehrt

Zühlsdorf. Ein Pkw ist in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag gegen 0.50 Uhr am Bahnhof in Zühlsdorf von der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille hatte. Als die Beamten ihn mit zur Entnahme einer Blutprobe nehmen wollten, leistete der Mann Widerstand, der von den Polizisten mit einfacher körperlicher Gewalt gebrochenwerden musste. Schon bei der Blutentnahme habe sich der Mann dann aber wieder unter Kontrolle gehabt und das Prozedere widerstandlos über sich ergehen lassen.

Bei dem 35-jährigen Beifahrer wurden laut Polizei Betäubungsmittel festgestellt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Von Bert Wittke