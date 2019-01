Stolpe

Eine offenbar unbeabsichtigte Geisterfahrt auf der B96 und A111 ging am Sonnabendmorgen (12. Januar) glücklicherweise glimpflich für sowohl die Geisterfahrerin aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer aus.

80-Jährige fährt in falscher Richtung auf B96 auf

Eine 80-jährige Pkw VW-Fahrerin hatte die B96 in Fahrtrichtung Nassenheide befahren. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die Frau dabei die Straße in die falsche und regelwidrige Richtung auf und befuhr somit die B96 bis zum Kreuz Oranienburg, wo sie auf die A111 wechselte und dort weiter in falscher Fahrtrichtung unterwegs war, auf der entgegengesetzten Fahrbahn.

Ende der Fahrt am Rasthof Stolpe

Die 80-Jährige verließ die Autobahn schließlich unfallfrei am Rasthof Stolpe, wo Polizeibeamte sie einer Kontrolle unterzogen. Die die Polizei mitteilte, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der Frau „aufgrund festgestellter geistiger und körperlicher Mängel“ und untersagten ihr damit verbunden auch die Weiterfahrt.

Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet

Die Seniorin wurde von einem Angehörigen in Obhut genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen sie eingeleitet.

Von MAZonline