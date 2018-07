Das 26. Fischerfest am Stolpsee in Himmelpfort ist bei Leuten aus nah und fern beliebt. Die Organisatoren um Chef Klaus-Peter Gensch haben an diesem Tag alle Hände voll zu tun, den Hunger der Gäste auf frischen Fisch zu stillen. Auch als der Regen kam, blieben viele Besucher am Stolpsee und suchten sich ein überdachtes Plätzchen.