Oranienburgs Hauptausschussmitglieder sind mehrheitlich gegen die Zahlung einer Dienstaufwandsentschädigung für Alexander Laesicke. Das wurde in der Sitzung am Montagabend in der Orangerie deutlich. Sollte die Stadtverordneten ebenso entscheiden, erhält der parteilose Bürgermeister keine 260 Euro pro Monat.