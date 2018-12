Germendorf

Was für ein Durcheinander auf dem Globus-Parkplatz in Germendorf: Ein 79-Jähriger Fahrzeugführer hatte dort seinen Pkw Renault Megane nicht gegen ein Wegrollen gesichert, so dass der Wagen in Folge gegen einen 62-jährigen Fußgänger rollte und den Mann dabei leicht am Knie verletzte. Wie die Polizei mitteilte, war ein Rettungswageneinsatz nicht erforderlich.

Noch während sich der Geschädigte und der Unfallverursacher in einer freien Parklücke unterhielten, fuhr ein 70-jähriger Pkw Skoda-Fahrer vor und nötigte den 79-Jährigen dazu, beiseite zu gehen, indem er ihn mit seinem Pkw berührte. Verletzt wurde der 79-Jährige durch den Vorfall nicht. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen dazu an, die nun von der Kriminalpolizei bearbeitet werden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline