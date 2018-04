Oranienburg

Einen beachtlichen Fahndungserfolg konnten die Beamten der Oranienburger Wasserschutzpolizei am Freitag verbuchen, als sie gegen 11 Uhr am Wassersportzentrum Oranienburg einen Bayliner kontrollierten und dabei auf ein in Fahndung stehendes Sportboot stießen.

Bei der Kontrolle des rund Bootes, welches einen Wert von rund 45000 Euro hatte, fiel den Beamten die manipulierte Rumpfnummer des Schiffes auf. Die Nummer dient zur eindeutigen Identifizierung eines Bootes, ähnlich wie die Fahrgestellnummer bei Kraftfahrzeugen. Der Rumpfnummer des Bootes am Oranienburger Wassersportzentrum fehlten mehrere spezifische Merkmale, so dass die Wasserschutzpolizei schließlich einen Sachverständigen zur Unterstützung herbeirief. Dieser bestätigte nicht nur die vorgenommene Änderung der Nummer, sondern entdeckte auch die korrekte Rumpfnummer des Bootes. Über diese wurde schließlich ein Fahndungsgesuch der Wasserschutzpolizei Mecklenburg/Vorpommern nach dem in Oranienburg kontrollierten Bayliner ausfindig gemacht, welches bereits seit einigen Wochen bestand.

Das Boot wurde sichergestellt sowie die rechtmäßigen Einwohner über den Vorgang verständigt. Sie können den Bayliner nun in Oranienburg abholen.

Gegen die beiden Führer des Sportbootes, darunter ein 35-jähriger Mann deutscher Herkunft, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Untersuchungen müssen nun ergeben, ob sich des Straftatbestands der Hehlerei oder des Diebstahls schuldig gemacht haben.

Von MAZonline