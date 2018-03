Gewalttätiger Ehemann bedroht seine Frau

Hennigsdorf. Ein Ehepaar geriet am Freitagabend (16. März) in der gemeinsamen Wohnung derart in Streit, dass am Ende die Polizei eingreifen musste. Der 41-jährige Mann hatte zuvor seine 32-jährige Ehefrau bedroht, die daraufhin in die Wohnung ihrer Eltern flüchtete.

Zu dieser verschaffte sich der Ehemann anschließend gewaltsam Zutritt und stieß dabei den 61-jährigen Vater der Frau zur Seite. Dieser wurde dadurch verletzt und musste in einem Rettungswagen ambulant behandelt werden.

Die verständigten und vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten sprachen dem randalierenden Ehemann schließlich eine Wohnungsverweisung für zehn Tage aus.

