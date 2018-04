Gewalttätiger Streit um zweijähriges Kind – Feuerwehr mit Sprungtuch vor Ort

Hennigsdorf. Eskaliert ist am Montag in Hennigsdorf der Streit um ein Kind. Nach Informationen aus der Direktion Nord sei die Polizei gegen 11.45 Uhr vom Jugendamt um Amtshilfe gebeten worden. Zuvor hatte das Jugendamt den Anruf einer aufgeregten und besorgten Mutter erhalten. Die Frau hatte darüber informiert, dass es in der gemeinsamen Wohnung, die sich in einem Haus in der Radecker Straße/Ecke Rigaer Straße befindet, zu einem Streit gekommen ist. Dabei soll es um das zweijährige Kind der Familie gegangen sein. Offensichtlich wurde der Mann, bei dem es sich um den Vater des Kindes handelt, im Verlauf der Auseinandersetzung gewalttätig. Laut Polizei soll dabei auch ein Messer im Spiel gewesen sein.

Als Polizeikräfte am Ort des Geschehens eintrafen, soll sich der Mann auf einen Fenstersims gesetzt und gedroht haben, zu springen. Feuerwehrleute seien alarmiert worden, die vor dem Fenster ein Sprungtuch ausbreiteten. Da der Mann offensichtlich kein Deutsch spricht, wurde ein Dolmetscher angefordert, um mit ihm ins Gespräch kommen zu können. Gegen 14 Uhr konnte der Vater des Kindes von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Der Ermittlungen der Polizei dauern gegenwärtig noch an.

Von Bert Wittke