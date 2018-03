ORANIENBURG. . Für den Zeitraum 2007 bis 2011 stellt die Bertelsmann-Stiftung ein sattes Plus von 20 Prozent bei der Arbeitsplatzentwicklung in der Kreisstadt fest. Das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg verzeichnet für die Jahre von 2008 bis 2012 einen Anstieg fester Jobs von 13 596 auf 15 389 – ein Plus von rund 1800 zusätzlicher sozialversicherungspflichtiger Stellen. Das schlägt sich auch auf die Höhe der Gewerbe- und der Umsatzsteuern nieder, bei denen Oranienburg regelmäßig über dem Brandenburger und Oberhaveler Schnitt liegt.

Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke kommentiert die Statistiken so: „Es spricht für Oranienburg und kluges unternehmerisches Handeln, wie dynamisch sich die örtliche Wirtschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. Viele Menschen haben so gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze bekommen. Unsere starken und innovativen Firmen decken dabei einen breiten Branchenmix ab, was dazu beiträgt, dass der Arbeitsmarkt sich so positiv entwickelt hat.“ Damit zahle es sich auch aus, dass Verwaltung und Stadtverordnete der Unterstützung von Unternehmen immer eine hohe Priorität gegeben und diese Bemühungen in den letzten Jahren noch verstärkt haben.

„Mit der Einrichtung der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung haben wir die Kommunikation mit den Unternehmen und die Werbung für den Wirtschaftsstandort weiter professionalisiert“, so Hans-Joachim Laesicke. Das Baudezernat verstehe sich als Partner der Wirtschaft, der Hindernisse bei Ansiedlungen möglichst zügig beseitigt und Abstimmungsprozesse beschleunigt. Erfolgreich seien zudem kleinere und mittlere Unternehmen über die KMU-Förderprogrammen unterstützt worden. Diese Firmen stellten das Rückgrat der lokalen Wirtschaft dar.

Inzwischen habe die Nachfrage nach Gewerbeflächen dermaßen zugenommen, dass das Angebot, insbesondere für größere Ansiedlungen in der Stadt Oranienburg, an seine Grenzen stößt. „Wir sind deshalb bestrebt, den Gewerbepark Süd zu erweitern. Hierzu werden Abstimmungen mit Nachbarkommunen und dem Land Brandenburg geführt“, betonte Laesicke.

Uneinheitlich stellen sich die aktuellen Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Oranienburg dar. Während die Bertelsmann-Stiftung und das Bundesamt für Bauordnung und Raumwesen ein Wachstum um die fünf bis zehn Prozent bis 2030 voraussagen und die Wirtschaftszeitung „Euro“ gar von einem Plus von 13 Prozent spricht, geht das Landesamt für Bauen und Verkehr von einem Rückgang von drei Prozent im selben Zeitraum aus.

„Die Voraussagen bis 2030 unterscheiden sich wohl deshalb so stark, weil es immer die Frage ist, welche Faktoren gewertet werden. Die demografische Entwicklung sieht auch für Oranienburg ein Älterwerden der Bevölkerung von heute 44,9 auf 50,2 Jahren als Durchschnittsalter voraus, was in der Konsequenz zu weniger Nachwuchs führt“, so die Einschätzung von Björn Lüttmann, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung. Sollte der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt anhalten, so würden auch immer neue Arbeitskräfte und ihre Familien nach Oranienburg ziehen.

„Im Hinblick auf die Ansiedlungsentwicklung spielt uns auch der immer enger werdende Berliner Wohnungsmarkt in die Hände“, so Lüttmann. Somit wird der grundsätzliche Trend zur Alterung der Oranienburger Bevölkerung zwar nicht aufgehalten werden können, „aber die Einwohnerzahlen könnten auf Grund anderer Faktoren zumindest stabil bleiben bzw. wachsen“. MAZ