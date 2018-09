Glienicke

Der Schock sitzt noch Tage später tief bei der 14-jährigen Ava Vogt aus Glienicke. Nach einem Verkehrsunfall auf dem Rückweg vom Sportunterricht, am Mittwoch gegen 9 Uhr, soll sich der beteiligte Autofahrer sang- und klanglos aus dem Staub gemacht haben. „Ich lief mit einer Freundin die Rosenstraße entlang zur Schule“, berichtet die Gymnasiastin. „Auf der Straße stand ein Auto. Der Fahrer winkte uns beide rüber, damit wir die Straße überqueren. Als wir auf seiner Höhe waren, fuhr er plötzlich los.“ Die Mädchen landeten auf der Motorhaube des silbernen Kleinwagens. Auf 50 bis 60 Jahre schätzt Ava Vogt den Autofahrer, der noch ein Stück weitergefahren sein soll und dann anhielt. Verletzungen zogen sich die beiden durch die Kollision nicht zu, doch „wir waren ganz schön im Schock“, so die 14-Jährige. Der Unfallfahrer soll sich schließlich sang- und klanglos aus dem Staub gemacht haben. So wie etliche weitere Autofahrer, die hinter dem Kleinwagen fuhren. „Ich bin sehr traurig, dass niemand angehalten und geholfen oder die Mädchen gefragt hat, ob alles in Ordnung ist“, zeigt sich Avas Mutter Hester Vogt fassungslos. „Das ist erschreckend und macht mich auch wütend. Es zeigt, wie wenig Zivilcourage es heute gibt.“

Kriminalpolizei bearbeitet den Fall inzwischen

Noch am Unfalltag erstattete die 48-Jährige über die Internetwache der Polizei Anzeige. Die liegt bereits bei der Kriminalpolizei auf dem Tisch und wird dort bearbeitet, bestätigt Polizeisprecherin Ariane Feierbach. „Bei Verkehrsunfällen ist es grundsätzlich sinnvoll, die Polizei unter der 110 zu Hilfe zu holen. Die Beamten können am Unfallort sofort wichtige Maßnahmen zur Beweissicherung ergreifen. Das ist bei Anzeigen über die Internetwache aufgrund des Zeitverzugs nicht mehr immer möglich“, erklärt sie. Grundsätzlich, so Ariane Feierbach, sei man in einer solchen Situation „immer auf der sicheren Seite, wenn man das Auto einfach vorbeifahren lässt und die Straße danach überquert.“ Manchmal winke ein Autofahrer einer ganz anderen Person zu. „Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man lieber warten. Das gilt vor allem für Kinder und auch Jugendliche.“

Hat der Unfallfahrer die Schülerin absichtlich abgefahren?

Ava Vogt hatte Glück im Unglück. Sie hofft nun, dass der flüchtige Fahrer schnell gefunden wird. „Ich hatte das Gefühl, er hat das mit Absicht gemacht“, sagt sie. Das kann sie nicht verstehen. Auch deshalb ist sie vorerst mit einem mulmigen Gefühl in Glienicke unterwegs.

Von Nadine Bieneck