Glienicke

Einen umfangreichen Polizeieinsatz löste eine Einbruchsserie in zahlreiche hochwertige Fahrzeuge am Montagvormittag in Glienicke/Nordbahn aus. Gegen 5.30 Uhr war bei der Polizei der erste Einbruch gemeldet worden. Im weiteren Verlauf des Vormittags stellte sich dann heraus, dass im Bereich der Straßen Am Kiesgrund, Ackerdistelweg, Sanddornweg und Staerkstraße in insgesamt hochwertige 18 Pkw Mercedes, darunter fünf Firmenwagen, eingebrochen worden war, um aus diesen die Lenkrad-Airbags auszubauen und zu entwenden.

Kriminaltechniker der Polizei waren den gesamten Vormittag vor Ort im Einsatz und sicherten Spuren. Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest, wird aber auf mindestens mehrere tausende Euro geschätzt.

Von MAZonline