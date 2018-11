Glienicke/Nordbahn

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen kam es am Sonnabend (10. November) gegen 1.40 Uhr in der Nacht auf dem Gelände des Skaterparks in der Ahornallee in Glienicke/Nordbahn.

18-Jährige geraten aneinander

Dabei soll ein 18-Jähriger einen Gleichaltrigen mit einer Flasche verletzt haben, woraufhin ein dritter 18-Jähriger dem Angreifer mit einem Cuttermesser gedroht haben soll. Der verletzte Jugendliche musste vor Ort ambulant behandelt werden. Polizeibeamte trafen die Personengruppe noch vor Ort an, nachdem sie alarmiert worden waren, und stellten das benutzte Messer sicher.

Anwohner beschweren sich über Lärm

Da sich Anwohner des Skaterparks bei der Polizei über den durch die Jugendgruppen verursachten Lärm beschwert hatten, wurde an den Folgeabenden der Bereich von Polizeibeamten kontrolliert. In diesem Zusammenhang wurden auch Platzverweise ausgesprochen.

