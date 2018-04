Dringender Bedarf an Kitaplätzen

Am Montagabend wurde im Sozialausschuss in Glienicke der neue Kita-Entwicklungsplan für die Gemeinde vorgestellt. Derzeit gibt es 554 Anmeldungen für die 533 Kitaplätze im Ort. Auch der Hort erfreut sich wegen seines guten pädagogischen Angebots einer großen Nachfrage. So dass Erweiterungsmöglichkeiten nötig sind.