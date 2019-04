Mühlenbeck

„Puhdy“ Peter Meyer ist an diesem Sonnabend ab 21 Uhr beim Rathausfest in Mühlenbeck zu Gast – mit seiner anderen Band. Davor spielt ab 19 Uhr das Berliner Pop-Duo „48 Stunden”. Am Sonntag spielt das Polizeiorchester in großer Besetzung live im Festzelt. Die Gemeinde Mühlenbecker Land lädt am 6. und 7. April zum Rathausfest. Zentrales Thema ist in diesem Jahr die „Sicherheit” – das heißt: Feuerwehr, Polizei und ein Erste-Hilfe-Verein laden zum Mitmachen ein. Auf große und kleine Kinder warten Bastelstände, Sportangebote, Vorlesezelt, Kinderschminken und Hüpfburgen. Am Sonnabend öffnet das Rathaus seine Türen und lockt mit einer neuen Ausstellung sowie einem Quiz quer durch die Büros der Fachbereiche. Als Hauptpreis winken beim Rathaus-Quiz jeweils ein Familiensatz Freikarten für die Turm Erlebniscity Oranienburg und das Theater am Wandlitzsee. Von 10 bis 13 Uhr kann auch die frisch fertiggestellte Kita „An der Heidekrautbahn” in Schildow besichtigt werden. Das gesamte Programm finden Sie hier!

Rathaus und Gemeindeverwaltung in Mühlenbeck. Quelle: Enrico Kugler

Von MAZonline