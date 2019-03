Glienicke

Wie die Gemeinde Glienicke/ Nordbahn am Dienstag mitteilte, kommt es in der Feldstraße in Glienicke auf Höhe der Hausnummer 37 am Mittwoch aufgrund von Arbeiten am Abwassernetz zu einer Vollsperrung. Der Anliegerverkehr sei jedoch bis zur Baustelle frei, teilte die Gemeindeverwaltung ebenfalls mit.

Von MAZonline