Glienicke Glienicke/Mühlenbecker Land/Berlin - Kiezbus feiert Premiere Am Montagmorgen, 6.08 Uhr, ging der lange erwartete Glienicker Kiezbus erstmals auf die Strecke. Er verbindet zu den Hauptverkehrszeiten Schildow mit Frohnau – und fährt dabei durch ganz Glienicke.

Montagmorgen, 6.08 Uhr in Schildow (Kirche): Bürgermeister Oberlack steigt in den ersten Kiezbus. Er lobt in seinem Fazit die gute Zusammenarbeit mit der Berliner Seite. Von der Bushaltestelle bis zur Beschilderung sei die neue Linie attraktiv gestaltet worden. Quelle: Privat