Glienicke

Großeinsatz in Glienicke: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glienicke/ Nordbahn wurden am Sonnabend gegen 16.12 Uhr in die Schönfließer Straße zu einem Gebäudebrand alarmiert. Es sei ein Großbrand hieß es schon bei der Anfahrt. Das bestätigte die Leitstelle Eberswalde: „Zwei Personen sind aus dem Familienhaus gerettet worden. Sie sind unverletzt und woanders untergekommen“, sagt Lagedienstleiter Thomas Seelig der MAZ. „Das Gebäude wurde am Abend dreimal angefahren, weil Stellen immer wieder aufloderten.“

Beim Eintreffen am Einsatzort wurden über die Leitstelle sogleich weitere Kräfte nachgefordert. „Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Trupps unter Atemschutz umgehend eingeleitet“, heißt es auf der Facebookseite „ Freiwillige Feuerwehr Glienicke/ Nordbahn - Fanseiten“ (keine offizielle Seite der Feuerwehr Glienicke/ Nordbahn). Es wurde versucht, von Außen die Flammen zu bekämpfen, heißt es weiter. „38 Kameraden waren im Einsatz“, erklärt Thomas Seelig.

Nach dem Eintreffen von weiteren Kräften der Feuerwehren aus Schildow, Schönfließ und den RTWs der Freiwilligen Feuerwehr Frohnau und Schönfließ wurde ein Trupp von uns unter Atemschutz in das Gebäude geschickt.

„Dieser Trupp konnte leider nur noch zwei von drei Hunden lebend aus dem Gebäude retten. Die Hunde wurden fürsorglich vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und von den Kameraden der FF Frohnau nach Schönfließ in eine Tierklink gebracht“, heißt es auf der Facebookseite weiter. Darüber hatte die Leitstelle jedoch keine Information. Mit dem Gebäudebrand waren die Kameraden mit der Nachbereitung bis ca. 22:15 Uhr beschäftigt.

Die Einsatzkräfte wurden vor Ort mit Pizza versorgt.

Von MAZonline