Summt

Die Mitglieder des Angelvereins Glienicke e.V. 1984 kümmern sich als Pächter des Summter Sees nicht nur um die Fische des Sees, sondern setzen sich auch regelmäßig für die Pflege des Gewässers im Ganzen ein.

15 Mitglieder halfen

Im Februar fand der diesjährige Frühjahrs-Hegetag am Summter See statt. Rund 15 Vereinsmitglieder sammelten rund um den Summter See Müll auf und zogen Äste und Unrat aus dem Wasser.

Überschaubare Müllmenge

„Insgesamt war die Menge des vorgefundenen Mülls überschaubar. Es wurden vier blaue Säcke voll, welche von den Vereinsmitgliedern dann ordnungsgemäß entsorgt wurden,“ berichtet Angelfreund Henry Rostig, Schriftführer des Vereins. „Alles in allem war es ein erfolgreicher Einsatz, welcher im kommenden Frühjahr wiederholt werden soll.“

