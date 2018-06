Am liebsten verkrümelt sich Alyssa aus Glienicke zum Lesen mit einem Buch unter den Tisch oder in den Kleiderschrank. Doch am Freitag saß die Zehnjährige gespannt auf ihrem Stuhl in der Lernschmiede Glienicke und lauschte der Berliner Nachwuchsautorin Sophie Goetze, die mit sanfter Stimme aus ihrer Wolfsliebe-Trilogie las.

Geschichte um ein Zwillingspaar

„Das war sehr schön“, freute sich Vivienne (10) aus Frohnau, die sich nach der Lesung die ersten beiden Bände der Trilogie kaufte, um im Garten die Geschichte um die Zwillinge Cat und Eathen weiterlesen zu können. „Ich mag Fantasy, weil man der Wirklichkeit entfliehen kann“, verriet Max (10) aus Glienicke, der am liebsten im Bett liest. Auch Chelsea (11) aus Lübars gefiel die Lesung der 23-jährigen Medizinstudentin, auch wenn sie sonst nicht viel lese.

Mit 16 Jahren begonnen zu schreiben

Das war in der Kindheit der Autorin anders. „Meine Eltern haben mir immer viel vorgelesen. Die Klassiker wie Ottfried Preußler und Astrid Lindgren“, erzählte Sophie Goetze den rund 20 Zuhörern. Als Jugendliche entdeckte sie dann die Fantasyliteratur für sich und begann mit 16 Jahren selbst zu schreiben. „Aber mich hat immer gestört, dass unklar war, wo die Wesen herkommen.“ Ihr fehlte eine biologische Erklärung. Und so entwickelte sie die Werwölfe als eigene biologische Art, beschäftigte sich als Naturwissenschaftlerin mit möglichen Vererbungsmöglichkeiten und widmete sich den Familienstrukturen von Wolfsrudeln.

Coverfotos mit echten kanadischen Wölfen

Für die Cover der Bücher, auf denen sie mit einem Wolf zu sehen ist, traf sie kanadische Wölfe in einen Wildpark in Niedersachsen, was die kleinen Zuhörer sehr beeindruckte. Ihnen machte sie Mut, selbst zu schreiben und berichtete auch davon, dass ihr Buch anerkannte Schullektüre sei. Es gebe sogar ein passendes Arbeitsheft.

Von Ulrike Gawande