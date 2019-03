Glienicke

Und auf einmal war das Internet weg: Kunden des Internetanbieters DNS:NET in Glienicke und dem Mühlenbecker Land sind seit Montagmorgen offline. Der Grund für den großflächigen Netzausfall sind laut Claudia Burkhardt, DNS:NET-Pressesprecherin, Bauarbeiten auf einer unternehmensfremden Baustelle im Bereich der A10.

Glasfaserkabel bei Bauarbeiten zerstört

„Durch das nicht abgesprochene Einbringen von 11 Meter langen Spundwänden wurden offenbar unsere Glasfaserkabel in 5 Meter Tiefe zerstört“, berichtet Claudia Burkhardt. Techniker des Internetanbieters sind seit Montagvormittag vor Ort an der Baustelle, um den Schaden zu begutachten und nach einer Lösung zu suchen.

Tiefbauarbeiten zur Behebung des Schadens notwendig

Die Reparaturarbeiten werden nach aktuellem Stand voraussichtlich „länger dauern, da in jedem Fall Tiefbauarbeiten notwendig sind“, so die aktuelle Prognose seitens DNS:NET am Montagnachmittag.

