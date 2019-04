Mühlenbeck

Offenbar nach wie vor treibt ein Hundehasser sein Unwesen in der Region. Von bis zu acht getöteten Vierbeinern ist inzwischen die Rede. Bei der MAZ meldete sich nun Frank Tiedt. Auch seine Hündin „Shira“ wurde Opfer einer Giftattacke, obgleich der Feldheimer seinen Vierbeiner nur noch mit Leine ausführte. „Um genau das zu verhindern“, sagt er. Das Rattengift, an dem die achtjährige kanadische Schäferhündin verstarb, warf ein Unbekannter „über den Zaun in unseren Garten“. Vermutlich, als Frank Tiedt nicht zu Hause war. Laut ihm verstarben inzwischen allein in Feldheim vier Hunde an den Folgen von Giftködern.

Seit dem Welpenalter lebte Hündin Shira bei Frank Tiedt in Feldheim Quelle: privat

„Shira hat niemandem etwas getan, wollte mit jedem und allem nur Freund sein“, berichtet der Feldheimer. 2016 sei die Hündin nach einer Notoperation an der Gebärmutter dem Tod schon einmal von der Schippe gesprungen, 2017 habe sie „wie durch ein Wunder“ eine schwere Lungenerkrankung überstanden. Gegen den Giftköderanschlag am Sonnabend vor anderthalb Wochen jedoch sei sie machtlos gewesen, so Frank Tiedt. „Sonntag hat Shira nicht mehr gefressen, viel getrunken und erbrochen, Montag konnte sie nicht mehr laufen und hatte Atemnot.“ Eine Blutuntersuchung ergab: „Nieren und Leber waren kaputt, Shira litt elendig.“ Schweren Herzens traf Frank Tiedt die Entscheidung, seinen Hund zu erlösen.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“

Die Trauer über Shiras Tod ist bei ihm grenzenlos. „Als Welpe habe ich sie zu mir geholt, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie gesehen und wusste: sie gehört zu mir“, erinnert er sich. „Sie hat mir in schweren Zeiten geholfen.“ Seine Mutter verstarb 2018, bis zuletzt hatte er sie gepflegt. „Shira war mein Ausgleich. Der Mensch, der ihr das angetan hat, hat mir nun meinen liebsten Freund, meinen Partner genommen.“

Von Nadine Bieneck