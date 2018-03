Gordon Harnack ist neuer Ortswehrführer

Will die Feuerwehr ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen, müssen alle an einem Strang ziehen. So wie hier die Kameraden aus Fürstenberg beim 125. Geburtstag ihrer Wehr. Der neue Ortswehrführer Gordon Harnack (kleines Foto) weiß eine starke Truppe hinter sich.



Quelle: Helmut Vielitz