Graffiti-Schmierereien bei Bombardier

Hennigsdorf. Durch großflächige Graffiti-Schmierereien auf dem Gelände von Bombardier in Hennigsdorf ist ein Schaden von rund 1700 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Mitarbeiter am Mittwoch, wenige Minuten vor 9 Uhr festgestellt, dass Unbekannte zwei Gebäude auf dem Firmengelände in der Fontane-Siedlung mit Graffiti besprüht haben.

Wie es hieß, sei eines der Gebäude eingezäunt. Dort hätten die Täter an einer Stelle den Zaun verbogen, um auf das Gelände gelangen zu können. Die Graffiti, die vermutlich irgendwann zwischen dem 1. und 4. April angebracht wurden, haben eine Größe von vier mal zwei beziehungsweise sechs mal zwei Meter. Sie sind in mehreren Farben aufgesprüht worden. Nach ersten Angaben ergeben die angebrachten Buchstabenkombinationen keinen Sinn beziehungsweise haben keine politischen Hintergründe.

In der Nähe des Tatortes fand die Polizei mehrere Spraydosen. Die Kripo ermittel.

Von Bert Wittke