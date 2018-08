Gransee

Für junge Musiker ist der 25. August schon lange rot im Kalender markiert. Bei der Granseer Rocknacht können sie zeigen, was sie drauf haben. Und dabei gibt es ordentlich etwas auf die Ohren, und zwar in verschiedenen Stilrichtungen. Das meiste geht Richtung Hardrock.

Musiker bleiben der Rocknacht treu

Zum 14. Mal organisiert Bernd Guth die Rocknacht. Langsam ist die Veranstaltung gewachsen. „Wir haben experimentiert“, sagt er. Von Anfang an war aber das Hauptanliegen, jüngeren Bands eine Bühne zu geben und das Programm mit profilierten Musikern abzurunden. „Es ist eine Entwicklung zu erkennen. Und viele sind uns über die Zeit treu geblieben“, so der Besitzer des Musikladens Guth. Er schätzt, dass die Hälfte zum Stamm gehören.

Das Programm beginnt kurz vor sieben

An diesem Sonnabend sind diese Bands zu erleben: Random Way von 18.45 bis 19.30 Uhr, Walls of Vacuity von 19.30-20.15 Uhr, Hole in the Sky von 20.15 bis 21 Uhr, Prinzip Hoffnung von 21 bis 22 Uhr, Punk Beat Rockers von 22 bis 23 Uhr. Ab 23 Uhr bis gegen 1.45 Uhr gehört den Löwenbergern um Familie Ludwig die Bühne – Brutal Kraut, Cemetry Hill und Damage Protect. Mehrere Bands kommen aus Templin.

Familiäre Atmosphäre

Bei der Rocknacht geht es sowieso fast familiär zu. Denn viele Schüler, die längst ausgeflogen sind, treffen sich bei der Gelegenheit wieder. Genau das und die Atmosphäre am Veranstaltungsort schätzen die Besucher, und das mag auch Bernd Guth. So haben die guten Bedingungen dazu beigetragen, dass es die Rocknacht immer noch gibt.

Gute Zusammenarbeit mit GIB e.V.

„Mit dem GIB-Verein arbeiten wir wunderbar zusammen“, stellt Bernd Guth fest. „Ich kann immer wieder nur danke sagen.“ Die „Mini-Waldbühne“, wie er sie nennt, auf dem Gelände des GIB-Vereins, ist perfekt für diese Zwecke. Im Rücken die Stadtmauer, auf der anderen Seite der See – da kann es schon mal lauter werden.

Akustik passt

Als Techniker ist er mit der Akustik sehr zufrieden. „Wir müssen an der Stelle nicht so aufdrehen“, so Bernd Guth, der sowieso findet, dass Licht und Ton die Performance der Musiker unterstützen und nicht eine abgehobene Show liefern sollen.

Wenn doch einmal der Wind die Beats über die Nachbarhäuser weht, kann Bernd Guth nur auf die Toleranz der Granseer hoffen. Er bittet außerdem darum, dass sich die Parkplatzsuchenden auf das ganze Stadtgebiet verteilen.

Alles funktioniert nur mit Unterstützung

Bei einer Veranstaltung wie der Rocknacht geht es nicht ums Geldverdienen. „Das funktioniert nur mit viel Enthusiasmus und Unterstützung“, sagt Bernd Guth. Die erhält er vor allem von der Stadt Gransee und von anderen Geschäftsleuten. Für ihn bleibt genug zu tun: vom Kartenverkauf bis zum Aufräumen am Sonntag.

Günstige Karten im Vorverkauf gibt es bei Bernd Guth im Musikladen in Gransee, im Haus Schlauer und im Museum der Stadt. Einlass auf der Freilichtbühne am Haus Geronsee ist um 18 Uhr.

Von Martina Burghardt