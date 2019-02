Himmelpfort

Unbekannte Personen haben im Zeitraum von Sonnabend bis Montag im Himmelpforter Waldgebiet „Zur Hasenheide“ versucht, eine Forstarbeitsmaschine in Brand zu setzen. Unter dem Forwarder (Tragerückschlepper) wurde in Nähe des Motorblocks angebranntes Papier festgestellt. Das Fahrzeug war leicht verrußt, jedoch nicht weiter beschädigt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und ermittelt in diesem Zusammenhang.

Altlüdersdorf : Einem Dachs ausgewichen

Eine 25-jährige Proton-Fahrerin befuhr Montagabend, gegen 18.50 Uhr die B96 von Altlüdersdorf in Fahrtrichtung Dannenwalde. Plötzlich wechselte ein Dachs von rechts nach links über die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Dachs zu verhindern, wich sie nach rechts aus und fuhr in der weiteren Folge zuerst gegen einen Leitpfosten und kam dann am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro und war nach der Unfallaufnahme nicht mehr fahrbereit. Um die Bergung des Fahrzeuges kümmerte sie sich selbstständig.

Von MAZonline