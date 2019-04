Gransee

„Europäisch denken – lokal handeln“ – unter diesem Motto steht eine öffentliche Veranstaltung mit dem Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir in Gransee am Sonntag, 5. Mai, ab 14.30 Uhr an der St. Marienkirche. Dort erreicht die Europa-Radtour von Bündnis 90/Die Grünen durch den Landkreis Oberhavel, die am 1. Mai in Hennigsdorf startet, ihren Endpunkt.

An jeder Station wollen die Bündnisgrünen an konkreten Beispielen zeigen, wie wichtig die europäische Einigung für unser Leben vor Ort ist. In Gransee werden vor allem Fragen der Landwirtschaft, des Klima- und Artenschutzes Thema sein. Passend dazu wird es eine Honigverkostung geben.

Außerdem stellen sich die kommunalen Kandidaten Uwe Mietrasch ( Gransee) und Ines Alkewitz ( Großwoltersdorf) vor.

Von MAZonline