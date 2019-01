Zahlreiche alkoholisierte Verkehrsteilnehmer waren am Wochenende im Landkreis Oberhavel auf den Straßen unterwegs, so die Bilanz der Polizei. Den negativen Spitzenwert brachte ein 56-Jähriger in Großwoltersdorf auf, der mit 2,78 Promille am Lenkrad saß.