Mildenberg

Der traditionelle Frühjahrsputz findet am 6. April statt. Um 9 Uhr treffen sich alle Freiwilligen an der „Alten Feuerwehr“ in Mildenberg.

Bratwurst und Getränk als Dank

Gemeinsam soll das Dorf wieder auf Vordermann gebracht und entlang des Radweges der Müll eingesammelt werden. Allen Fleißigen Helfern wird im Anschluss mit einer Bratwurst und einem Getränk für Ihren Einsatz gedankt.

Von MAZonline