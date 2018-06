Bei Essenkochen hat ein elfjähriges Mädchen am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Straße des Friedens in Gransee Öl in einem Topf erhitzt. Plötzlich geriet das Öl in Brand und die Feuerwehr musste anrücken. Die Wohnung war nach dem Vorfall nicht mehr bewohnbar.