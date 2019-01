Gransee Gransee - Seit 25 Jahren Friseurmeisterin Heidemarie Schünke hat vor 25 Jahren ihre Meisterausbildung beendet. Ihren Salon in Gransee eröffnete sie bereits zwei Jahre zuvor. Heute beschäftigt sie dort sechs Mitarbeiter.

Heidemarie Schünke mit ihrer Meisterurkunde in ihrem Salon in der Rudolf-Breitscheid-Straße 22 in Gransee. Quelle: Martina Burghardt