Jede Menge Traktoren sowie alte Pkw, Lkw und Zweiräder gab es am Sonnabend beim 6. Oldtimer- und Treckertreffen in Dollgow zu bestaunen. Die kleinen und großen Fans pilgerten in Scharen über den Backofenplatz hinter der Kirche und kamen mit den stolzen Eigentümern der historischen Fahrzeuge schnell ins Gespräch.