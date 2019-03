Aufgrund der ermittelten Bedarfszahl an Gymnasialplätzen im Kreis Oberhavel, soll an einigen Gymnasien die Zahl der Zügigkeit in den Jahrgangsstufe 7 ab dem Schuljahr 2019/2020 erhöht werden. Ein entsprechender Beschluss wird den Kreistagsmitgliedern am 13. März zur Abstimmung vorliegen.