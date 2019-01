Gransee

Am 5. August dieses Jahres beginnt auch im Amt Gransee und Gemeinden für die Schulanfänger der viel zitierte Ernst des Lebens, der heute jedoch zumeist mit Freude und Spannung von allen Beteiligten erwartet wird.

Schulpflicht besteht dann für alle Kinder, die bis zum 30. September 2019 das sechste Lebensjahr vollendet haben beziehungsweise vom Schulbesuch für das Schuljahr 2018/2019 zurückgestellt wurden. Mädchen und Jungen, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019 das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern/Personensorgeberechtigten ebenfalls entweder in der Stadtschule Gransee oder in der Theodor-Fontane-Schule in Menz aufgenommen.

Fontane-Schule ist bereits durch

Während die Anmeldungen in der Theodor-Fontane-Schule in Menz im Zeitraum vom 14. bis 16. Januar vorgenommen werden konnten ( MAZ berichtete), müssen Eltern ihre schulpflichtigen Kinder in der Stadtschule in Gransee, Koliner Straße 5, in den ersten Februartagen anmelden.

Anmeldung vom 4. bis 6. Februar

Die Anmeldungen in der Stadtschule können persönlich in der Zeit vom 4. Februar bis 6. Februar 2019 bei der Schulsekretärin Margitta Jeschke, Telefon: 03306/2288 erfolgen. Die Anmeldezeiten sind Montag, 4. Februar, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr; Dienstag, 5. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr und Mittwoch, 6. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr.

Unterlagen sind mitzubringen

Zur Schulanmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes und die Teilnahmebescheinigung zur Sprachstandsfeststellung mitzubringen. Gegebenenfalls kann auch eine Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs oder einer sprachtherapeutischen Behandlung vorgelegt werden.

Bei Fragen zum Hörer greifen

Weitere Informationen zur Schulanmeldung und zu den Schulbezirken geben auch die Mitarbeiter der Abteilung Ordnung/Kita/Schulen des Amtes Gransee und Gemeinden, Telefon: 03306/751308 oder 03306/751302. Unter www.granse.de kann die Schulbezirkssatzung hinsichtlich der jeweils zuständigen Grundschule nachgelesen werden.

