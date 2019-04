Meseberg

Einmal im Jahr gibt es Gelegenheit, am Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen von Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, zu werfen. Das historische Gemäuer und der Park, die der Bundeskanzlerin, der Regierung und ihren Gästen gerne als Rückzugsort für Gespräche fernab des Hauptstadttrubels dienen, sind am Sonnabend, 15. Juni, geöffnet. Ausgewählte Räume im Erdgeschoss sowie die Parkanlage am Huwenowsee können in der Zeit von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. In diesem Jahr jährt sich der Tag der offenen Tür in Schloss Meseberg zum zwölften Mal.

Regionale Anbieter und die Urlaubsregion stellen sich vor

Im Schlosshof werden die Besucher musikalisch empfangen. Entlang der Dorfstraße präsentieren regionale Anbieter sowie Vereine aus Meseberg verschiedene Angebote und kulinarische Leckerbissen (Fisch, Gegrilltes, Bowle, Eis, Gulaschkanone). Die Urlaubsregion Fürstenberg/ Havel, Gransee, Zehdenick mit Ziegeleipark Mildenberg und Himmelpfort stellt sich ebenso vor wie die Fontanestadt Neuruppin, die für Veranstaltungen zu Theodor Fontanes 200. Geburtstag in diesem Jahr wirbt. Geöffnet ist auch die Patronatskirche im Ort, die 2016 nach mehrjähriger Sanierung wieder in Dienst genommen worden war. Dort wird es Orgelkonzerte und Führungen geben.

Personalausweis oder Reisepass nicht vergessen!

Meseberg ist über die Bundesstraße 96 zu erreichen. Die Anfahrt ist ausgeschildert, kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden.Die Sicherheitskontrollen für den Zugang zum Schloss entsprechen denen auf Flughäfen. Auf Verlangen muss der Personalausweis vorgezeigt werden. Der Personalausweis oder Reisepass ist deshalb in allen Fällen unbedingt erforderlich.

Kurze Geschichte des Schlosses

Eine wechselvolle Geschichte liegt hinter Schloss Meseberg, erbaut 1738 am Huwenowsee und von Theodor Fontane in seinen Wanderungen ausführlich beschrieben. Eng verbunden mit dem Rheinsberger Hof und Prinz Heinrich, dem Bruder Friedrichs des Großen. Er schenkte das Schloss 1774 seinem Adjudanten und Günstling Christian Ludwig von Kaphengst.

Messerschmidt-Stiftung restaurierte das Schloss

Von 1885 bis 1933 war das Anwesen im Besitz der Berliner Familie Lessing, Nachkommen des gleichnamigen Dichters. Nach dem Krieg diente das Gebäude unter anderem als Schule und Unterkunft für Flüchtlinge. Die Messerschmidt-Stiftung übernahm das herunter gekommene Schloss Anfang der 1990er-Jahre und restaurierte es umfassend. Auch der Lenné-Park wurde wieder nach alten Plänen hergerichtet. Seit 2007 dient Schloss Meseberg als Gästehaus der Bundesregierung. Zahlreiche Staatsgäste haben seitdem in den herrschaftlichen Räumen gespeist und genächtigt.

Zuletzt kam Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) im September 2018 an dem historischen Ort zu einem Zukunftsgespräch mit Sozialpartnern zusammen.

Einstiger Rittersitz von der Familie von Gröben übernommen

Im Schloss hängt ein Familienbild aus dem Jahr 1588, das Ludwig von der Gröben mitsamt Gattin und den 17 Kindern zeigt. Seine Familie hatte den Rittersitz Meseberg wohl 1524 übernommen. Sie war über 200 Jahre lang Besitzer der Grundherrschaft Meseberg, bis zum Tod des letzten männlichen Familienmitgliedes im Jahr 1721.

