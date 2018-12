Gransee

Am kommenden Sonnabend ist es wieder soweit: Einen Tag vor dem zweiten Advent, am 8. Dezember, wird zum traditionellen Granseer Weihnachtsmarkt auf das Gelände zwischen der Amtsverwaltung und der Kirche eingeladen. Um 13.30 Uhr werden dort die Sangesfreunde des Chores „Spätlese“ Gransee die Besucherinnen und Besucher mit weihnachtlichen Weisen auf das Marktreiben einstimmen. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 14 Uhr. Anschließend wird präsentiert, was Kita-Kinder in den vergangenen Tagen in der Weihnachtsbäckerei beim Meseberger Schlosswirt Leckeres auf die Bleche gezaubert haben. Dafür gibt es Geschenke.

Eine Kita nach der anderen

Das Bühnenprogramm startet um 14.10 Uhr mit der Stadtschule Gransee. Es folgen die Kita „Bärenwald“ aus Gransee (14.30 Uhr), die Kita „Wiesenknirpse“ aus Schönermark (15 Uhr), die Kita „Zwergenland“ aus Gransee (15.30 Uhr) und der Hort „Hufeisenkids“ aus Gransee (16 Uhr). Den Abschluss macht das Granseer Blasorchester (16.30 Uhr). Das Weihnachtskonzert in der Kirche St. Marien beginnt um 17.30 Uhr.

Julia Lutter und Sandra Ewald als Marktfrauen mit Bauchladen und Körben verteilen Süßigkeiten, Obst, Früchte und Nüsse.

Rathauskaffee der Siemensschüler

Im Flur der Amtsverwaltung werden Märchen und Zeichentrickfilme gezeigt. Die Kinder können auf Matten sitzen. Mädchen und Jungen der Siemensschule bieten im Saal des Rathauses, den sie selber ausschmücken werden, Kaffee und Kuchen an. Dazu tritt die Singegruppe der Siemensschule auf. Zum Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes gehören Angebote in der Kirche, eine Kindereisenbahn, ein Karussell, Marktstände und ein Weihnachtsmarkt im Museum. Die Versorgung (Kaffee, Kuchen, Gebäck) wird wie immer von Vereinen, Schulen und Kitas übernommen. Herzhaftes bietet der Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge Gransee e. V. an.

Alle Granseer Einwohner sowie Gäste der Stadt und des Amtes sind herzlich eingeladen.

Von Bert Wittke