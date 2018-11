Löwenberger Land

Der am Mittwoch (23. November) im Zuge eines Verkehrsunfalls auf der B96 bei Oranienburg nach spektakulärer Flucht festgenommene mutmaßliche Einbrecher sowie sein Komplize, der in Grieben vom Hausbesitzer direkt auf frischer Tat bei seinem Einbruch dingfest gemacht werden konnte, wurden zwischenzeitlich in Untersuchungshaft genommen und befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Die beiden Männer – ein 24 und ein 29 Jahre alter Chilene – seien nach ihrer Vernehmung im Amtsgericht Zehdenick vorgeführt worden, welches die Haft für die beiden Tatverdächtigen anordnete. Die Männer waren vom Besitzer des Hauses in Grieben (Löwenberger Land), in welches sie gerade einbrachen, auf frischer Tat ertappt worden.

Berliner Speckgürtel Schwerpunkt für Einbrecher

„Aufgrund seiner Nähe zu Berlin, weil sich die Ortschaften sozusagen im Speckgürtel Berlins befinden, kann man durchaus von einem Schwerpunkt bei Einbrüchen auch in der Region Oberhavel sprechen“, erklärt Polizeipressesprecherin Dörte Röhrs. Allerdings ist die Zahl der Wohnungs- und Hauseinbrüche im vergangenen Jahr auf einen Tiefststand im Vergleich der vergangenen Jahre gesunken. So wurden 2017 insgesamt 365 Einbrüche bei der Polizei erfasst. Im Vorjahr (2016) waren es noch 564 gewesen. 2015 waren 411 Fälle erfasst worden, 2014 insgesamt 514 und im Jahr 2013 waren es 532 Fälle.

Polizei bietet kostenfreie Sicherheitsberatungen zu Hause an

Neben der polizeilichen Arbeit im Zuge von Ermittlungen, Fahndungen und der Aufklärung von Diebstählen kommt ein großer Stellenwert auch der Präventionsarbeit zum Thema „Einbruchssicherheit von Haus und Wohnung“ seitens der Polizei zu. „Man kann mit unserem Team der Präventionsarbeit einen Termin für eine technische Beratung vereinbaren. Die Kollegen kommen dann zu Ihnen nach Hause, gucken sich ihr Haus oder ihre Wohnung an und beraten sie spezifisch rund um das Thema sicherheitsspezifische Prävention ihrer eigenen vier Wände“, erklärt Dörte Röhrs. Im Rahmen der – kostenfreien – Beratung werden durch die auf Prävention spezialisierten Beamten die Schwachstellen des Gebäudes besichtigt, der aktuelle Zustand anhand vorhandener Richtlinien und Empfehlungen bewertet und daraus resultierende Änderungsvorschläge zur Erhöhung der Einbruchsicherheit gegeben (siehe auch Infobox). Weitere Informationen zur technischen Beratung durch die Polizei gibt es unter diesem Link.

Was gehört zu einer technischen Beratung der Polizei? Die folgenden Punkte beinhaltet eine einfache technische Beratung durch die Polizei: – Besichtigung und kurze Einschätzung der vorhandenen Sicherheitstechnik – produkt- und firmenneutrale Beratung bezüglich der aus polizeilicher Sicht erforderlichen Sicherungstechnik – Verweise auf die bestehende Errichterliste von Firmen, die Sicherheitstechnik einbauen – Vermittlung wesentlicher Inhalte der „Kölner Studie“ hinsichtlich des Vorgehens von Einbruchstätern unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten – Verweis auf die Möglichkeit der Kennzeichnung von Gegenständen mittels künstlicher DNA und deren Vorteile zur Wiedererlangung der entwendeten Gegenstände bzw. deren mögliche präventive Wirkung – Angebot der Kennzeichnung mittels Codierung (Baumaschinen, Fahrräder) – Ratschläge zum richtigen Verhalten bei gegenwärtigen Einbrüchen bzw. bei Feststellung eines Einbruches geben – Sensibilisierung der Bürger zur aufmerksamen Beobachtung ihres Wohnumfeldes, um bei Vorkommnissen sachdienliche Hinweise geben zu können

