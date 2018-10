Oberhavel

Lange hat er auf sich warten lassen, nun ist er da: der Herbst. Und mit ihm startet auch die Grippe-Saison. Grippeerkrankungen betreffen Menschen aller Altersgruppen. Saisonale Grippewellen treten jährlich auf. Die Erkrankungszahlen und die Erkrankungsschwere variieren von Jahr zu Jahr und sind nicht vorhersagbar. In der vergangenen Saison 2017/18 wurden allein in Oberhavel 1121 Influenza-Fälle diagnostiziert, im Jahr zuvor waren es in ganz Brandenburg 3538 Grippe-Fälle.

Impfung ist die wichtigste Vorsorgemaßnahme

Die Grippeschutzimpfung stellt die wichtigste Vorsorgemaßnahme gegen die Erkrankung dar. Die Kreisverwaltung ruft daher die Bewohner Oberhavels dazu auf, sich selbst und andere durch eine rechtzeitige Impfung zu schützen.

Der Fachbereich Gesundheit des Landkreises Oberhavel bietet die entsprechenden Impfungen an. Ab Mittwoch, den 17. Oktober, können sich die Einwohner Oberhavels zu folgenden Zeiten impfen lassen:

Grippeschutzimpfung in Oranienburg, Havelstraße 29:

• Erwachsene: dienstags 16 bis 18 Uhr, mittwochs 10 bis 12 Uhr im Raum 209

• Kinder und Jugendliche: dienstags 14 bis 18 Uhr, donnerstags 14 bis 16 Uhr im Raum 121

Grippeschutzimpfung in Gransee, Karl-Marx-Platz 1:

• Erwachsene, Kinder und Jugendliche: dienstags (außer am 13. und 20. November 2018) 13 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung in den Räumen des Fachbereiches Gesundheit – erster Impftermin in Gransee: 16. Oktober 2018

Zur Impfung sind der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte vorzulegen. Für diese Saison stehe ein Vierfachimpfstoff zur Verfügung, der Bestandteile von Influenza A- und B-Viren enthält und gut verträglich sei, heißt es seitens des Fachbereiches Gesundheit. Wie bei anderen Impfungen könne es an der Einstichstelle jedoch zu vorübergehenden Rötungen, leichten Schmerzen und Schwellungen als Folge der Auseinandersetzung des Organismus mit dem Impfstoff kommen.

Verlässlicher Impfschutz zehn bis 14 Tage nach der Impfung

Zehn bis 14 Tage nach der Impfung besteht ein verlässlicher Impfschutz. Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine Impfung allen Personen ab 60 Jahre, allen Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, Personen jeden Alters mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen, Leber- und Nierenerkrankungen sowie medizinischem Personal und Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr.

Erkrankung trotz Impfung möglich

„Durch die Influenza-Impfung wird die Erkrankungshäufigkeit verringert bzw. eine Grippe- Erkrankung verläuft milder und mit weniger Komplikationen. Ältere Menschen über 65 Jahre zeigen oft eine geringere Immunantwort, so dass die Influenza-Impfung weniger wirksam sein kann. Dennoch ist es möglich, das Risiko einer Influenzaerkrankung um die Hälfte zu reduzieren. Das ist besonders für Personen mit einer chronischen Erkrankung wichtig“, erläutert Amtsarzt Christian Schulze.

Wer übernimmt die Kosten?

In der Regel ist die Impfung durch den Fachbereich Gesundheit kostenfrei. Für Versicherte der meisten Betriebskrankenkassen und privat Versicherte ist die Impfung hingegen kostenpflichtig.

Grippesaison: 10 goldene Regeln zur Vermeidung eines Infekts Grippale Infekte und Influenza werden meist als "Tröpfcheninfektion" übertragen, etwa durch ungeschütztes Husten, Niesen oder Anhaftung an Händen oder anderen Körperteilen. Um Infekte zu vermeiden, empfiehlt der Amtsarzt 10 goldene Regeln: 1) Beim Husten und Niesen, Mund und Nase mit einem Einmaltaschentuch bedecken! 2) Das Taschentuch nach dem Gebrauch in einem Abfalleimer entsorgen! 3) Nach dem Husten oder Niesen Hände gründlich mit Seife waschen! 4) Das Berühren von Schleimhäuten (Augen, Nase, Mund) vermeiden! 5) Körperkontaktfreie Begrüßungsformeln = anderen nicht die Hand geben! 6) Menschenansammlungen meiden! 7) Einen gewissen räumlichen Abstand zu anderen halten, insbesondere wenn ich selbst erkrankt bin! 8) Engen Kontakt zu Erkrankten meiden, so weit möglich. 9) Bei einer Erkrankung zu Hause bleiben! 10) Häufiger Lüften!

Von MAZonline