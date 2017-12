Großer Schaden durch Briefkasten-Sprengung

Zehdenick. Erneut waren in Zehdenick unbekannte Täter unterwegs, die mit pyrotechnischen Erzeugnissen für Zerstörung sorgten. Erst am Donnerstag hatte ein Lokführer am frühen Morgen einen gesprengten Fahrkartenautomat am Bahnhof Zehdenick vorgefunden, an dem Kriminaltechniker Reste von Böllern fanden (MAZ berichtete).

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag jagten Unbekannte kurz nach Mitternacht nun einen Briefkasten in einem Zehdenicker Mehrfamilienhaus in die Luft. Die Polizei vermutet nach ersten Erkenntnissen auch hier den Einsatz von Silvesterknallern, die zur Zerstörung des Briefkastens führten. Beschädigt wurden durch die Sprengung weitere Briefkästen in dem Haus. Auch eine Glasscheibe im Hauseingangsbereich ging durch die Detonation zu Bruch. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline