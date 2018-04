Großer Tag für einen kleinen Mann

Eine Taufe war der Höhepunkt des Ostergottesdienstes am Sonntag in der St.-Nicolai-Kirche in Oranienburg. Von Pfarrer Friedemann Humburg getauft, wurde der acht Monate alte Linus Pilke aus Oranienburg. Würde der junge Mann das feuchte Prozedere tapfer über sich ergehen lassen?