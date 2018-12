Oberhavel Gewalt - Gruppenschlägerei: Jugendliche gehen aufeinander los In Folge des tätlichen Angriffs erlitten zwei der sechs Geschädigten im Alter von 17 und 18 Jahren leichte Gesichtsverletzungen und mussten vor Ort ärztlich versorgt werden.

Am Freitagabend gerieten gegen 22:45 Uhr in der Hauptstraße in Mühlenbeck nach einer gemeinsamen Feierlichkeit zwei Jugendgruppen aneinander. Quelle: dpa