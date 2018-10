Gutengermendorf

Arg verletzt, so dass er am Ende von einem Tierarzt vor Ort behandelt werden musste, wurde ein Hund im Rahmen des 18. Pferde- und Hobbymarktes in Gutengermendorf am Sonnabendvormittag (13. Oktober) bei einer Beißerei.

Hund und Besitzer gebissen

Gegen 10.15 Uhr hatte dort ein ausgebüchster Hund aus noch unbekannter Ursache einen anderen, angeleinten Hund angefallen und gebissen. Der Halter des angeleinten Hundes ging zwischen die beiden Vierbeiner, um sie zu trennen und wurde in dem Gemenge ebenfalls von dem freilaufenden Hund, bei dem es sich nach Polizeiangaben um einen Labrador gehandelt haben soll, gebissen.

Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Der verletzte Mann wurde in eine Rettungsstelle gebracht und dort behandelt, sein Hund wurde von einem Tierarzt behandelt. Die Halterin des ausgebüchsten Hundes wurde vor Ort ausfindig gemacht. Ihr stehen nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ins Haus.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline