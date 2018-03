Haarscharf an Katastrophe vorbei: 70-Jähriger mit Fahrrad auf der A10

Oranienburg. Mehr als einen Schutzengel hatte offensichtlich am Donnerstagabend ein 70-jähriger Berliner nahe Oranienburg. Aus noch unbekannten Gründen war der Mann mit dem Fahrrad auf der viel befahrenen Autobahn A10 auf dem nördlichen Berliner Ring zwischen den Anschlussstellen Oberkrämer und Autobahndreieck Oranienburg unterwegs.

Nachdem der Senior mehrere Kilometer auf der A10 mit seinem Rad zurückgelegt hatte, kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und blieb daraufhin, offenbar verwirrt, auf der Fahrbahn liegen. Der schnellen Reaktion etlicher Pkw- und Lkw-Fahrer war es zu verdanken, dass der 70-Jährige nicht zu Schaden kam – mit ihren Fahrzeugen schirmten sie den verletzten Mann ab und verhinderten so, dass andere passierende Verkehrsteilnehmer ihn überfahren konnten.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann schließlich vor Ort und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Warum der 70-Jährige diese lebensgefährliche Tour mit seinem Rad auf sich genommen hatte, ist noch völlig unklar.

Ein 70-jähriger Berliner fuhr Donnerstagabend mit seinem Fahrrad auf die Autobahn A10. Auf dem nördlichen Berliner Ring, zwischen den Anschlussstellen Oberkrämer und Autobahndreieck Oranienburg, stürzte er schließlich. Nur dank umsichtiger und reaktionsschneller Ersthelfer erlitt er keinen größeren Schaden. Zur Bildergalerie

Die vor Ort im Einsatz befindlichen Beamten der Polizei lobten das Handeln der Unfallzeugen: „Das Verhalten der Ersthelfer war sehr löblich. Sie haben wahrscheinlich Schlimmeres verhindert“, so der Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel in der Rieden. „Ich habe gesehen, wie die Fahrzeuge vor mir ausgewichen sind. Ich bin dann ausgestiegen und habe den Fahrradfahrer gesehen. Hier gehört kein Fahrradfahrer auf die Autobahn“, sagte Augenzeuge Marco Kaiser. „So etwas muss man nicht erleben. Ich habe die Stelle dann abgesichert, so dass keiner mehr rauffahren kann“, berichtete der Autofahrer. Auch ein Lkw-Fahrer erklärte, den Mann um Haaresbreite fast überfahren zu haben, er kam hinter der Unfallstelle ebenfalls zum Stehen.

In Folge des Vorfalls kam es zur Sperrung zweier Fahrspuren auf der A10, die zu einem erheblichen Rückstau führten. Das Fahrrad des Mannes wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 70-Jährigen.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline/Julian Stähle