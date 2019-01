Velten

Da flossen die Tränen reichlich: Nachdem er mehr als eine Woche wie vom Erdboden verschwunden war, ist der dreieinhalbjährige Schafpudel-Rüde Peppi aus Velten seit Mittwochmittag wieder da. „Ich kann es noch gar nicht fassen, dass wir ihn zurück haben“, sprudelt es aus seiner Besitzerin heraus.

Verschwinden wird ein Rätsel bleiben

Neun Tage lang war der Vierbeiner verschwunden. „In den letzten Tagen haben wir schon das ein oder andere Mal gedacht – er kommt nie wieder“, verrät die Veltenerin. Dass ihr Hund, ein Hütehund, plötzlich verschwunden war, gibt der jungen Frau nach wie vor Rätsel auf: „Es ist völlig ungewöhnlich, dass solch ein Hund sein Rudel einfach zurück lässt.“ Warum, weshalb und vor allem auch wie der Hund plötzlich weg war, wird dennoch wohl ein Rätsel bleiben. „Wir haben keine Ahnung, wie es dazu kam, und werden es wohl auch nicht mehr erfahren“, meint die Veltenerin.

Polizisten fangen den Hund an der A111 schließlich ein

Zur Mittagszeit erhielt die junge Frau am Mittwoch einen Anruf der Polizei, in dem ihr mitgeteilt worden war, dass ihr Hund auf der A111 gefunden worden war. „Was denkt man denn, wenn man so etwas hört, zuerst? Unser Hund sei überfahren worden“, berichtet seine Besitzerin unter Tränen. Aufklärung folgte jedoch umgehend. Auf die Information, dass sie ihren Hund unversehrt abholen könne, flossen die Tränen dann erst recht. Gemeinsam mit ihrem Mann, der seiner Frau in der Mittagspause zur Hilfe eilte, machte sich die junge Frau sofort auf den Weg. „Als wir ankamen, saß Peppi im Polizeiauto bei einer sehr netten Polizistin. Die Beamten schilderten uns dann, dass Mitarbeiter der Autobahnmeisterei unseren Peppi an der A111 entdeckt und angelockt hatten, so dass er schließlich eingefangen werden konnte.“ Zuvor sei der Hund bereits auf der A111 gesichtet worden, wo er entlang gelaufen sein soll. „Er hat keinerlei Erfahrungen mit Autos, daher die Gefahr völlig falsch eingeschätzt. Es war ein Glück, dass dort aufgrund von Bauarbeiten die Geschwindigkeit heruntergesetzt ist und unserem Peppi nichts passiert ist“, seufzt seine Besitzerin.

Geschichte mit Happy End: Hund Peppi ist wieder daheim. Quelle: Privat

Abgemagert und durchgefroren, aber glücklich daheim

Locker sechs Kilogramm abgenommen habe der Rüde in den vergangenen Tagen. „Er war völlig durchgefroren, fix und fertig. Für heute will er sicher nur noch seine Ruhe haben und sich ausruhen“, schildert die Veltenerin die Heimkehr samt Hund. Große Wiedersehensfreude wird es im Verlauf des Nachmittags trotzdem noch einmal geben, wenn die kleine Tochter der Familie heimkommt. „Sie ist mit Peppi aufgewachsen, hat ihn schrecklich vermisst und jeden Tag geweint“, berichtet die junge Mutter. Seit sie selbst Peppi wieder in ihre Arme schließen konnte, ist sie nun damit beschäftigt, „rumzutelefonieren und überall die gute Nachricht zu verbreiten, dass Peppi wieder da ist“. Denn zahlreiche Freunde und Bekannte sowie viele verschiedene Menschen und auch die Medien hatte sie um Mithilfe bei der Suche gebeten. „Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die nach Peppi Ausschau gehalten haben. Wir sind einfach überglücklich, dass wir ihn wiederhaben, vor allem, nachdem wir kaum noch daran geglaubt hatten.“

Spurlos aus dem Garten verschwunden

Der Rüde war am Silvestertag nachmittags gemeinsam mit dem zweiten Hund der Familie für eine Stunde im Garten gewesen. Angst vor Böllern hat Peppi laut seiner Besitzer nicht, auch das Gartentor war fest verschlossen. Trotzdem war der Vierbeiner plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Die Familie startete eine beispiellose Suchaktion, „wir haben 48 Stunden nonstop nach ihm gesucht“. Feuerwehr, Polizei, Tierheime, Tasso wurden informiert, Plakate in ganz Velten aufgehangen, Passanten befragt. Der Hund blieb verschwunden, zwischenzeitlich vermutete seine Familie gar, dass jemand den Hund einfach mitgenommen habe. Seine Silvesterabende wird Peppi zukünftig nun nicht mehr im Garten verbringen. Was auch immer zu seinem Verschwinden führte, „wir werden da zukünftig zum Jahresende ganz besonders aufpassen“, so Peppis Besitzerin.

Von Nadine Bieneck