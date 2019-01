Hennigsdorf

Noch unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in ein Haus im Hennigsdorfer Fasanenweg ein. Sie hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, in dem sie anschließend alle Räume durchwühlten. Ob und wenn ja was die Einbrecher aus dem Haus entwendeten, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Statt fand der Einbruch im Zeitraum zwischen Montag (28. Januar) und Mittwoch. Der Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen zunächst auf 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline