Heiße Schokolade und Gabeln mit zwei Zinken

Wie es an der Tafel des Königs zuging und was auf den Teller kam, dass jeder sein eigenes Besteck mitbringen musste, das dann am Tischtuch abgewischt wurde – das und noch mehr über höfische Gewohnheiten erfuhren Besucher der Ausstellung „Zu Tisch“ am Sonntag im Oranienburger Schloss. Sie bleibt über den Sommer geöffnet.