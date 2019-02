Hennigsdorf

Eine 29-jährige Person betrat am Samstag gegen 12.50 Uhr ein Geschäft in der Havelpassage in Hennigsdorf. Der Person war im Vorfeld bereits durch den Betreiber des Geschäfts ein Hausverbot erteilt worden. Ein Mitarbeiter forderte die Person daher auf die Filiale zu verlassen und informierte die Polizei.

Der 29-jährige kündigte daraufhin an, sich mit Gewalt durchsetzen zu wollen und skandierte den Hitlergruß. Anschließend verließ er aber die Filiale vor Eintreffen der Polizei ohne weitere Handlungen. Die bereits polizeilich bekannte Person wurde daraufhin an der Wohnanschrift angetroffen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Nötigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Von MAZonline