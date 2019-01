Hennigsdorf

Wer in Hennigsdorf Lust auf Döner hat, der muss nicht allzu weit laufen. Gleich acht Döner-Läden gibt es in der Stahlstadt. Doch wo schmeckt das Fladenbrot mit der Fleisch-Salat-Füllung eigentlich am besten? Wir haben uns auf den Weg gemacht, Döner aus allen Imbissen gekauft und sie gekostet und auch mit allen acht Döner-Betreibern gesprochen. Was ist für sie an ihrem Döner besonders wichtig?

Hennigsdorf Döner-Imbisse im Überblick

Stimmen Sie mit ab – welcher ist Ihr Lieblingsdöner? Die MAZ will’s wissen: Welchen Döner verspeisen die Hennigsdorfer am liebsten? Acht Bistros stehen zur Abstimmung bereit, die MAZ-Leser entscheiden. Stimmen Sie ab unter www.maz-online.de/doenerumfrage-hennigsdorf

Die MAZ-Redaktion hat alle acht Döner getestet – das Fazit:

Marco Paetzel (City-Bistro am Bahnhof): „Es gibt viel Fleisch auf dem Döner. Die Soße ist reichlich und gut, das Gemüse frisch und knackig. Das Brot könnte allerdings außen ein paar mehr Körner vertragen. Meine Note: 2+.“

Knut Hagedorn (Bistro 76, Ziel-Center): „Geschmacklich hat mich der Döner überzeugt, das Gemüse schmeckte knackig und frisch. Einzig das Brot war zu labbrig und recht nüchtern vom Geschmack her. Meine Note: 2-.“

Bert Wittke (Sky-Oase, Havelpassage): „Es war zuviel Salat und zu wenig Fleisch in diesem Döner. Gut war, dass die Zutaten nicht so scharf gewürzt waren. Dafür hätte Dressing Salat und Tomaten gut getan. Meine Note: 2.“

Sebastian Morgner (Bistro 76, Fontanestraße): „Die Mischung zwischen Fleisch und Gemüse war bei diesem Döner gelungen. Die Soße war jedoch kaum zu schmecken. Gute Portion. Nicht überfrachtet mit Fleisch. Das Gemüse war frisch, obwohl der Rotkohl erst sehr spät zu schmecken war. Meine Note: 2-.“

Helge Treichel (Bistro Pamukkale, Fontanestraße): „Der Döner ist optisch komplett, geschmacklich jedoch nicht: Die Soße hätte deutlich mehr Würze vertragen können. Meine Note: 3-.“

Nancy Lauber (Pinar-Bistro, Berliner Straße): „Es war mir zuviel Fleisch und zu wenig Gemüse auf dem Döner. Es war aber alles frisch, die Soße lecker, das Fleisch schön würzig. Auch das Brot hat mir gut geschmeckt.Meine Note: 2.“ Stefan Blumberg (Bistro 76 Nord, Rigaer Straße 23): „In diesem Döner war alles drin, was auch reingehört. Das Brot war mit Sesam besetzt. Einziger Wermutstropfen: Es war zu wenig Soße enthalten. Meine Note: 2.“

Jeannette Hix (Asia-Imbiss, Fontane-/Ecke Marwitzer Straße): „Der Döner war gut gewürzt, Tomaten, Gurken und Salat waren frisch und eine gute Mischung zum Fleisch, so dass man bequem abbeißen konnte. Leider war ein Knochensplitter im Fleisch des Döners. Meine Note: 2-.“

Umfrage bis Montag, 21. Januar 2019:Zur Online-Abstimmung geht es unter www.maz-online.de/doenerumfrage-hennigsdorf.

Von Marco Paetzel